Названы главные фавориты предстоящего клубного чемпионата мира по футболу
За несколько дней до начала этого грандиозного события суперкомпьютер Opta объявил об основных претендентах на титул.
По мнению Opta, предстоящий турнир с вероятностью 18,5% выиграет французский ПСЖ. Но "парижанам" большую конкуренцию могут составить "Ман Сити" (17,8%), "Бавария" (12,8%), "Интер" (12,3%) и "Реал" (9,8%).
Фото: Instagram/inter
В список топ-10 фаворитов будущего турнира также вошли в основном представители европейского футбола: "Челси" (8,4%), "Боруссия" (5,4%), "Атлетико" (5,1%), "Ювентус" (3,6%) и "Бенфика" (3,3%).
Клубный чемпионат мира по футболу под эгидой FIFA проводится уже 25 лет, но никогда эти соревнования не были столь масштабными, как в этот раз.
С грандами европейского футбола будут сражаться бразильский "Палмейрас", саудовский "Аль-Хиляль", аргентинские легенды "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт".
Фото: Instagram/intermiamicf
И украсит весь этот праздник американский "Интер Майами" во главе с Лионелем Месси.
Победитель КЧМ-2025 заработает 150-170 млн долларов США.