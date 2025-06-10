Названы главные фавориты предстоящего клубного чемпионата мира по футболу

14 июня на футбольных полях США стартует клубный чемпионат мира по футболу. В течение месяца 32 команды из разных уголков планеты будут сражаться за почетный трофей, сообщает Zakon.kz.

За несколько дней до начала этого грандиозного события суперкомпьютер Opta объявил об основных претендентах на титул.

По мнению Opta, предстоящий турнир с вероятностью 18,5% выиграет французский ПСЖ. Но "парижанам" большую конкуренцию могут составить "Ман Сити" (17,8%), "Бавария" (12,8%), "Интер" (12,3%) и "Реал" (9,8%).

Фото: Instagram/inter

В список топ-10 фаворитов будущего турнира также вошли в основном представители европейского футбола: "Челси" (8,4%), "Боруссия" (5,4%), "Атлетико" (5,1%), "Ювентус" (3,6%) и "Бенфика" (3,3%).

Клубный чемпионат мира по футболу под эгидой FIFA проводится уже 25 лет, но никогда эти соревнования не были столь масштабными, как в этот раз.

С грандами европейского футбола будут сражаться бразильский "Палмейрас", саудовский "Аль-Хиляль", аргентинские легенды "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт".

Фото: Instagram/intermiamicf

И украсит весь этот праздник американский "Интер Майами" во главе с Лионелем Месси.

Победитель КЧМ-2025 заработает 150-170 млн долларов США.

