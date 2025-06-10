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Спорт

Названы главные фавориты предстоящего клубного чемпионата мира по футболу

Футбол Прогноз КЧМ-2025, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 11:47 Фото: Instagram/psg
14 июня на футбольных полях США стартует клубный чемпионат мира по футболу. В течение месяца 32 команды из разных уголков планеты будут сражаться за почетный трофей, сообщает Zakon.kz.

За несколько дней до начала этого грандиозного события суперкомпьютер Opta объявил об основных претендентах на титул.

По мнению Opta, предстоящий турнир с вероятностью 18,5% выиграет французский ПСЖ. Но "парижанам" большую конкуренцию могут составить "Ман Сити" (17,8%), "Бавария" (12,8%), "Интер" (12,3%) и "Реал" (9,8%). 

Футбол Шансы КЧМ-2025, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 11:47

Фото: Instagram/inter

В список топ-10 фаворитов будущего турнира также вошли в основном представители европейского футбола: "Челси" (8,4%), "Боруссия" (5,4%), "Атлетико" (5,1%), "Ювентус" (3,6%) и "Бенфика" (3,3%).

Клубный чемпионат мира по футболу под эгидой FIFA проводится уже 25 лет, но никогда эти соревнования не были столь масштабными, как в этот раз.

С грандами европейского футбола будут сражаться бразильский "Палмейрас", саудовский "Аль-Хиляль", аргентинские легенды "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт".

Футбол Прогноз Суперкомпьютера, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 11:47

Фото: Instagram/intermiamicf

И украсит весь этот праздник американский "Интер Майами" во главе с Лионелем Месси.

Победитель КЧМ-2025 заработает 150-170 млн долларов США.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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