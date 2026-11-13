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Спорт

Футболисты Узбекистана дома не удержали победный счет в матче Россией

Футбол Победа России, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 11:40 Фото: Instagram/UzbekistanFA
Поздно вечером 12 ноября в Ташкенте (Узбекистан) состоялся товарищеский футбольный матч, где местная сборная принимала команду России и, ведя в счете с разницей в два мяча, не смогла удержать победный результат – 2:3, сообщает Zakon.kz.

Начало этого поединка было на стороне узбеков, которые уже на пятой минуте повели в счете после автогола защитника Виктора Мелёхина.

Хозяева поля забили свой второй гол сразу после перерыва, отличился Бехруджон Каримов. Гости "оживились" только к 70-й минуте встречи, когда их форвард Николай Комличенко сократил отставание в счете.

Спустя пять минут нападающий московского "Локомотива" оформил дубль и восстановил баланс в этой игре.

А за 10 минут до финального свистка российский полузащитник Алексей Миранчук вырвал победу для гостей – 2:3.

Теперь россиян ждет еще один товарищеский матч – 17 ноября в Краснодаре против сборной Венесуэлы. А узбекская дружина поедет в Доху (Катар), где у нее через четыре дня запланирована дружеская встреча с командой Саудовской Аравии.

А на днях испанские журналисты подвергли критике звезду сборной Испании и "Барселоны" Ламина Ямаля.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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