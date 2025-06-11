Чемпион Турции по футболу близок к подписанию звезды "Баварии"

29-летний вингер мюнхенской "Баварии" Лерой Сане собирается стать игроком турецкого "Галатасарая". Футболист сборной Германии планирует подписать контракт на три года с зарплатой в размере 15 млн евро, сообщает Zakon.kz.

Как передает The Athletic, Сане решил продолжить карьеру в турецком футбольном первенстве, надев майку чемпиона этой страны – стамбульского "Галатасарая".

Стороны уже предварительно договорились о трехлетнем соглашении с зарплатой в 15 млн евро за сезон.

Фото: Instagram/leroysane

Помимо "Галатасарая" интерес к Сане проявляли английский "Арсенал", саудовский "Аль-Хилаль" и турецкий "Фенербахче". Однако футболист решил быстро закрыть все вопросы и не тянуть с дальнейшей карьерой, тем более ему предложили прекрасные условия на новом месте.

В прошедшем сезоне Бундеслиги Лерой сыграл 30 игр, где забил 11 голов и отдал пять передач. А его "Бавария" 34-й раз завоевала "золото" Бундеслиги.