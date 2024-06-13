ФК "Зенит" близок к подписанию лидера сборной Казахстана

Полузащитник сборной Казахстана и турецкого клуба "Бешикташ" Бахтиер Зайнутдинов уже на этой неделе может сменить место работы. С казахстанским игроком хочет подписать контракт 10-кратный чемпион России – питерский "Зенит", сообщает Zakon.kz.

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Вместе с Зайнутдиновым состав клуба с берегов Невы также должен пополнить португалец Жедсон Фернандеш, передает Sabah. "Зенит" и "Бешикташ" в ближайшее время должны подписать соглашения о переходе обоих полузащитников.





Фото: Instagram/bateka_11

За 25-летнего Фернандеша намерены заплатить 17 млн евро, плюс 2 млн в виде бонусов. Ему предложили контракт на четыре года с зарплатой 3 млн евро за сезон плюс бонусы.



Что касается "Батёки", то за него "сине-бело-голубые" выложат 4,5 млн евро. О данной трансферной сделке официально объявят на этих выходных.

Если же этот переход игроков состоится, то Зайнутдинов воссоединится со своим коллегой по сборной Казахстана – Нуралы Алипом.

Защитник "Зенита" недавно стал героем финальной битвы Кубка России. А затем там же на церемонии награждения Алип разбил себе голову крышкой от трофея.