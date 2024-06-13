Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

ФК "Зенит" близок к подписанию лидера сборной Казахстана

Футбол Переход Зенит, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 15:37 Фото: Instagram/bateka_11
Полузащитник сборной Казахстана и турецкого клуба "Бешикташ" Бахтиер Зайнутдинов уже на этой неделе может сменить место работы. С казахстанским игроком хочет подписать контракт 10-кратный чемпион России – питерский "Зенит", сообщает Zakon.kz.

Акция "ОТКРОЙ EURO’24" с Olimpbet: делай прогнозы на матчи ЧЕ по футболу, копи оборот ставок и получай гарантированные призы, а также участвуй в розыгрыше двух квартир в столице и электромобиля!

Вместе с Зайнутдиновым состав клуба с берегов Невы также должен пополнить португалец Жедсон Фернандеш, передает Sabah. "Зенит" и "Бешикташ" в ближайшее время должны подписать соглашения о переходе обоих полузащитников.

Футбол Переход Зенит, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 15:37

Фото: Instagram/bateka_11

За 25-летнего Фернандеша намерены заплатить 17 млн евро, плюс 2 млн в виде бонусов. Ему предложили контракт на четыре года с зарплатой 3 млн евро за сезон плюс бонусы. 

Что касается "Батёки", то за него "сине-бело-голубые" выложат 4,5 млн евро. О данной трансферной сделке официально объявят на этих выходных.

Если же этот переход игроков состоится, то Зайнутдинов воссоединится со своим коллегой по сборной Казахстана – Нуралы Алипом. 

Защитник "Зенита" недавно стал героем финальной битвы Кубка России. А затем там же на церемонии награждения Алип разбил себе голову крышкой от трофея. 

Читайте также

Олимпиада США Франция
МОК выбрал место проведения зимних Олимпийских игр в 2030 и 2034 годах
&quot;Эдмонтон&quot; против &quot;Флориды&quot;: вернут ли &quot;Ойлерс&quot; интригу в финале?
"Эдмонтон" против "Флориды": вернут ли "Ойлерс" интригу в финале?
Футбол Презентация игрока
Стала известна дата презентации Мбаппе в мадридском "Реале"
Куандык Шынасилов
Бахтиер Зайнутдинов Сборная Казахстана по футболу ФК Зенит 2024 год Футбол Нуралы Алип
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тонировка
"Разрешение" тонировать передние стекла авто прокомментировали в МВД
Мусульманство, мусульманская вера, ислам, мусульмане, мечеть внутри, молящиеся люди, рамадан, священный месяц, рамазан, Курбан Айт, Курбан-байрам, мусульманский праздник, намаз, молитва в исламе, время намаза, ораза, ураза, мусульманский пост
В Казахстане определили время праздничного намаза на Курбан айт
Хоста – королева малоуходного сада и фаворит ландшафтных дизайнеров: как посадить и как ухаживать
Хосты в ландшафтном дизайне: куда посадить и как ухаживать
штормовое предупреждение
Жара до +40, ливень и град ожидаются в ряде областей Казахстана в четверг
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: