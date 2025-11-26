Наставник "Реала" высказался о недопониманиях со звездами своего клуба

В ночь на 27 ноября в Греции состоится матч пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, где местный "Олимпиакос" примет самый титулованный клуб планеты – мадридский "Реал", сообщает Zakon.kz.

В преддверии этого поединка главный тренер "сливочных" Хаби Алонсо рассказал о настроении своей команды, тем более ряд СМИ в последнее время пишет о разборках специалиста с некоторыми ведущими игроками.

"Они требовательны, так как профессионалы. У них бывают разные ситуации, но именно они делают их теми, кто они есть. И с ними нужно наладить контакт. В любом коллективе игроки важнее всех. Решающее значение имеет мастерство игроков, их отношение к делу, насколько хорошо они подготовлены. Мы поддерживаем их и должны быть рядом". Хаби Алонсо

На днях одно из испанских изданий отметило, что работой Алонсо недовольны три звезды королевского клуба. Один из них, Жуниор Винисиус, не хочет даже продлевать контракт с "Галактикос".

"Нужно уважать игроков, не буду об этом говорить. Знаю, что такое раздевалка, через что приходится проходить и как справляться с разными разговорами и слухами. Такие ситуации не должны заставлять нас терять концентрацию. Да, результаты не те, что мы хотели, они не должны сбивать нас с цели, к чему мы стремимся". Хаби Алонсо

Предстоящий матч "Олимпиакос" – "Реал" также интересен казахстанским болельщикам и в особенности тренерскому штабу "Кайрата".

Алматинцы 9 декабря примут греков на столичной "Астана Арене" в рамках шестого тура Лиги чемпионов УЕФА.