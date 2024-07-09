"Реал" возглавил рейтинг лучших футбольных клубов мира

15-кратный победитель Лиги чемпионов УЕФА, мадридский "Реал" занял первое место в списке самых лучших футбольных команд планеты по версии IFFHS, сообщает Zakon.kz.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) поставила королевский клуб на вершину списка из 500 команд, которые за период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024-го продемонстрировали высокие результаты в континентальных, международных и национальных турнирах.

Фото: Instagram/realmadrid

В топ-10 лучших мировых команд за год по версии IFFHS также вошли главные конкуренты "Галактикос" на европейской арене: "Манчестер Сити", "Байер", "Аталанта", "Боруссия", "Атлетико", "Бавария", "Барселона", "Арсенал" и "Интер".

Из других континентов самые лучшие показатели у бразильского "Палмейраса" (12 место) и египетского "Аль-Ахли" (19).

К сожалению, в этом рейтинге нет ни одного казахстанского клуба.

Фото: Instagram/realmadrid

Самый титулованный клуб мира "Реал" в скором времени усиливается двумя ведущими игроками своих сборных. Сразу после завершения Евро-2024 "сливочные" объявят о переходе француза Килиана Мбаппе.

А затем будет представлен восходящая звезда сборной Бразилии – 17-летний Эндрик.