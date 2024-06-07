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"Реал" признали чемпионом мира по числу подписчиков в соцсетях

Футбол Популярный клуб, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 18:19 Фото: Instagram/realmadrid
15-кратный победитель Лиги чемпионов, мадридский "Реал", признан самым популярным клубом мира в социальных сетях. В данном рейтинге "Галактикос" опередил "Барселону" и "Манчестер Юнайтед", сообщает Zakon.kz.

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CIES Football Observatory опубликовал рейтинг лучших футбольных клубов по количеству подписчиков в четырех социальных сетях: X (бывший твиттер), Instagram, facebook и TikTok.

Суммируя все эти соцсети, во главе списка стоят футболисты "Реала", у которых почти 411 миллионов поклонников по всему миру.

Вслед за "сливочными" расположились "Барселона" (360,7 млн подписчиков), "Ман Юнайтед" (216,3), ПСЖ (184,1), "Ман Сити" (158,4), "Ювентус" (155,8), "Ливерпуль" (144,5), "Челси" (141,7), "Бавария" (137,1) и "Арсенал" (102,4).

Самым популярным клубом за пределами Европы признан саудовский "Аль-Наср", где играет Криштиану Роналду, у них 54 миллиона подписчиков.

Набольший рост в увеличении количества подписчиков за один сезон показал "Интер Майами". Команда Лионеля Месси повысила свою аудиторию на 1348%. Сейчас у клуба из Флориды 33,4 млн болельщиков в соцсетях, это на 31 млн больше, чем в прошлом году.

Между тем форвард "Реала" Джуд Беллингем объявлен лучшим футболистом сезона в "Реале".

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