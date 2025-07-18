Президент "Реала" провел "разборки" и недоволен первым турниром Алонсо
Как пишет Sport.es, один из авторитетных футбольных менеджеров мира Перес высказал свое недовольство выступлением самого титулованного клуба планеты на полях США.
Также президент "Реала" и новый наставник не пришли к единому мнению по вопросу усиления позиции полузащитника.
По некоторым сведениям Перес хочет купить игроков крупного калибра, наподобие "горожанина" Родри. Но сейчас подобные операции нереальны.
Фото: Instagram/realmadrid
Что касается рулевого "сливочных", то он хочет видеть в своем составе совсем других исполнителей, которые ярко еще себя не проявили, но подают надежды. К примеру, Алонсо выступает за подписание Ангело Штиллера ("Штутгарт"), Николо Бареллы ("Интер") и Кеса Смита ("АЗ Алкмар"). Но эти варианты не устраивают Переса.
На данный момент "Галактикос" подписал четырех новых игроков, что обошлось им в 182,2 миллиона евро. 59 млн ушло на Дина Хейсена, 10 млн – на Трента Александра-Арнольда, 63,2 млн – на Франко Мастантуоно, плюс на днях потрачено 50 млн за Альваро Каррераса.
С приходом этих футболистов, с другой стороны, "Реал" теряет своих легенд. Лука Модрич перешел в итальянский "Милан", а накануне команда распрощалась с Лукасом Васкесом.