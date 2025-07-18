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Спорт

Президент "Реала" провел "разборки" и недоволен первым турниром Алонсо

Футбол Критика Алонсо, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 12:40 Фото: Instagram/realmadrid
После завершения клубного чемпионата мира по футболу глава мадридского "Реала" Флорентино Перес провел серьезную беседу с главным тренером команды Хаби Алонсо, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sport.es, один из авторитетных футбольных менеджеров мира Перес высказал свое недовольство выступлением самого титулованного клуба планеты на полях США. 

Также президент "Реала" и новый наставник не пришли к единому мнению по вопросу усиления позиции полузащитника.

По некоторым сведениям Перес хочет купить игроков крупного калибра, наподобие "горожанина" Родри. Но сейчас подобные операции нереальны.

Футбол Критика Переса, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 12:40

Фото: Instagram/realmadrid

Что касается рулевого "сливочных", то он хочет видеть в своем составе совсем других исполнителей, которые ярко еще себя не проявили, но подают надежды. К примеру, Алонсо выступает за подписание Ангело Штиллера ("Штутгарт"), Николо Бареллы ("Интер") и Кеса Смита ("АЗ Алкмар"). Но эти варианты не устраивают Переса.

На данный момент "Галактикос" подписал четырех новых игроков, что обошлось им в 182,2 миллиона евро. 59 млн ушло на Дина Хейсена, 10 млн – на Трента Александра-Арнольда, 63,2 млн – на Франко Мастантуоно, плюс на днях потрачено 50 млн за Альваро Каррераса.

С приходом этих футболистов, с другой стороны, "Реал" теряет своих легенд. Лука Модрич перешел в итальянский "Милан", а накануне команда распрощалась с Лукасом Васкесом.  

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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