#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
507.8
580.82
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
507.8
580.82
6.44
Спорт

Трехкратная олимпийская чемпионка установила три мировых рекорда за пять дней

Плавание Три Рекорда, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2025 12:27 Фото: Instagram/summerrmcintosh
Знаменитая канадская пловчиха Саммер Макинтош стала автором третьего мирового рекорда за последние пять дней. Утром 12 июня она улучшила мировой показатель на 400 метров комплексным плаванием, сообщает Zakon.kz.

Как передает NBC, все три мировых рекорда Макинтош показала на отборочных соревнованиях у себя на Родине.

На дистанции 400 метром комплексом Саммер установила новый результат – 4 минуты и 23,65 секунды. Прежние цифры в этой дисциплине также принадлежали ей (4.24,38).

Ранее на этих же состязаниях Макинтош побила рекорды мира на дистанциях 400 метров вольным стилем и 200 метров комплексом.

Нужно отметить, что она стала первой пловчихой в истории, кому удалось установить три рекорда мира в индивидуальных заплывах на одном соревновании.

Ранее таким достижением мог похвалиться только легендарный американец Майкл Фелпс.

Также нужно подчеркнуть, что Макинтош всего лишь 18 лет и она уже является трехкратной олимпийской чемпионкой Парижа-2024.

Между тем уроженец Казахстана Игорь Никитин покинул ХК "Локомотив" после триумфа в Кубке Гагарина-2025.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Александр Бублик рассказал о своих целях перед "Уимблдоном"
Спорт
14:13, Сегодня
Александр Бублик рассказал о своих целях перед "Уимблдоном"
"Реал" объявил состав своих футболистов на клубный чемпионат мира
Спорт
10:48, Сегодня
"Реал" объявил состав своих футболистов на клубный чемпионат мира
Какой футбольный клуб пользуется популярностью у фанатов в соцсетях
Спорт
10:15, Сегодня
Какой футбольный клуб пользуется популярностью у фанатов в соцсетях
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: