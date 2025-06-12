Трехкратная олимпийская чемпионка установила три мировых рекорда за пять дней

Знаменитая канадская пловчиха Саммер Макинтош стала автором третьего мирового рекорда за последние пять дней. Утром 12 июня она улучшила мировой показатель на 400 метров комплексным плаванием, сообщает Zakon.kz.

Как передает NBC, все три мировых рекорда Макинтош показала на отборочных соревнованиях у себя на Родине.

На дистанции 400 метром комплексом Саммер установила новый результат – 4 минуты и 23,65 секунды. Прежние цифры в этой дисциплине также принадлежали ей (4.24,38).

Ранее на этих же состязаниях Макинтош побила рекорды мира на дистанциях 400 метров вольным стилем и 200 метров комплексом.

Нужно отметить, что она стала первой пловчихой в истории, кому удалось установить три рекорда мира в индивидуальных заплывах на одном соревновании.

Ранее таким достижением мог похвалиться только легендарный американец Майкл Фелпс.

Также нужно подчеркнуть, что Макинтош всего лишь 18 лет и она уже является трехкратной олимпийской чемпионкой Парижа-2024.

Между тем уроженец Казахстана Игорь Никитин покинул ХК "Локомотив" после триумфа в Кубке Гагарина-2025.