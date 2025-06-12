Трехкратная олимпийская чемпионка установила три мировых рекорда за пять дней
Как передает NBC, все три мировых рекорда Макинтош показала на отборочных соревнованиях у себя на Родине.
На дистанции 400 метром комплексом Саммер установила новый результат – 4 минуты и 23,65 секунды. Прежние цифры в этой дисциплине также принадлежали ей (4.24,38).
Ранее на этих же состязаниях Макинтош побила рекорды мира на дистанциях 400 метров вольным стилем и 200 метров комплексом.
Нужно отметить, что она стала первой пловчихой в истории, кому удалось установить три рекорда мира в индивидуальных заплывах на одном соревновании.
Ранее таким достижением мог похвалиться только легендарный американец Майкл Фелпс.
Также нужно подчеркнуть, что Макинтош всего лишь 18 лет и она уже является трехкратной олимпийской чемпионкой Парижа-2024.
Между тем уроженец Казахстана Игорь Никитин покинул ХК "Локомотив" после триумфа в Кубке Гагарина-2025.