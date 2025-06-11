Уроженец Казахстана покинул команду после триумфа в Кубке Гагарина

11 июня хоккейный клуб "Локомотив" из Ярославля, который недавно в первый раз выиграл Кубок Гагарина, объявил об уходе своего главного тренера Игоря Никитина, сообщает Zakon.kz.

Информацию об уходе 52-летнего специалиста, который является уроженцем и воспитанником школы хоккея Усть-Каменогорска, распространила пресс-служба "железнодорожников".

Игорь Никитин встал у руля "Локомотива" четыре года назад. Под его руководством ярославский коллектив впервые стал победителем Кубка Гагарина в прошедшем сезоне.

По инсайдерской информации, Никитин готовится к возвращению в ЦСКА, с которым уже брал престижный трофей КХЛ в 2019 году.

В финале Кубка Гагарина-2025 "Локомотив" оказался сильнее челябинского "Трактора" (серия 4:1).