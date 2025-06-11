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Спорт

Уроженец Казахстана покинул команду после триумфа в Кубке Гагарина

Хоккей Отставка Локомотив, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 15:17 Фото: hclokomotiv.ru
11 июня хоккейный клуб "Локомотив" из Ярославля, который недавно в первый раз выиграл Кубок Гагарина, объявил об уходе своего главного тренера Игоря Никитина, сообщает Zakon.kz.

Информацию об уходе 52-летнего специалиста, который является уроженцем и воспитанником школы хоккея Усть-Каменогорска, распространила пресс-служба "железнодорожников".  

Игорь Никитин встал у руля "Локомотива" четыре года назад. Под его руководством ярославский коллектив впервые стал победителем Кубка Гагарина в прошедшем сезоне.

По инсайдерской информации, Никитин готовится к возвращению в ЦСКА, с которым уже брал престижный трофей КХЛ в 2019 году. 

В финале Кубка Гагарина-2025 "Локомотив" оказался сильнее челябинского "Трактора" (серия 4:1). 

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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