Спорт

Бразильский футболист Африко стал новым приобретением "Кайрата"

Футбол Игрок Кайрата , фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 18:52 Фото: Instagram/apoio_ao_lucas_africo
В преддверии матча Лиги чемпионов УЕФА футбольный клуб "Кайрат" объявил о подписании контракта с бразильским защитником Лукасом Африко. Соглашение с ним рассчитано до конца 2026 года, сообщает Zakon.kz.

30-летний новобранец алматинского клуба имеет хорошие физические данные, при росте 188 см он весит 85 кг.

Лукас Энрике да Силва родился в Сан-Паулу и начал свою профессиональную карьеру в 2015 году в клубе "Фламенго" из Гуаральюса, передает пресс-служба чемпионов Казахстана.

В дальнейшем он выступал за ряд известных бразильских клубов, включая "Сантос" и "Лондрину".

В 2018 году защитник перебрался в Европу, где сыграл несколько сезонов в чемпионате Португалии, защищая цвета "Маритиму" и "Эшторила".

Три года назад Лукас выступал за азербайджанскую "Габалу", после чего вернулся в Португалию и подписал контракт с "Фаренсе". Всего Африко провел 75 матчей в высшем дивизионе Португалии и забил три мяча.

Последним клубом бразильца был турецкий "Ван Спор", за который отыграл 11 игр в Первой лиге Турции.

А к этому часу уже опубликовано расписание старта AusOpen-2026 с участием двух казахстанцев.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
