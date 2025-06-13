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Спорт

Казахстанский дзюдоист Магжан Шамшадин вышел в четвертьфинал финала ЧМ в Венгрии

дзюдоист вышел в четвертьфинала ЧМ, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2025 18:21 Фото: olympic.kz
Казахстанский дзюдоист Магжан Шамшадин выиграл схватку 1/8 финала чемпионата мира в Будапеште (Венгрия). Спортсмен успешно представляет страну в весовой категории до 60 кг, сообщает Zakon.kz.

Очередную победу на чемпионате мира Шамшадин одержал над Йорре Верстратеном из Бельгии.

Оба дзюдоиста получили по два предупреждения. Судьбу схватки решило эффективное действие от Магжана.

Ранее в 1/4 финала также вышла Абиба Абужакынова (до 48 кг).

Ранее сообщалось, что казахстанец Бексултан Кулмырза стал чемпионом мира по пара дзюдо.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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