Казахстанский дзюдоист Магжан Шамшадин вышел в четвертьфинал финала ЧМ в Венгрии

Казахстанский дзюдоист Магжан Шамшадин выиграл схватку 1/8 финала чемпионата мира в Будапеште (Венгрия). Спортсмен успешно представляет страну в весовой категории до 60 кг, сообщает Zakon.kz.

Очередную победу на чемпионате мира Шамшадин одержал над Йорре Верстратеном из Бельгии.

Оба дзюдоиста получили по два предупреждения. Судьбу схватки решило эффективное действие от Магжана.

Ранее в 1/4 финала также вышла Абиба Абужакынова (до 48 кг).

Ранее сообщалось, что казахстанец Бексултан Кулмырза стал чемпионом мира по пара дзюдо.