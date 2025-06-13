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Спорт

Абиба Абужакынова одержала очередную победу и вышла в полуфинал ЧМ в Венгрии

Абиба Абужакынова вышла в полуфинал, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2025 18:26 Фото: olympic.kz
Казахстанка Абиба Абужакынова вышла в полуфинал чемпионата мира по дзюдо в Будапеште, сообщает Zakon.kz.

Спортсменка выступает в весе до 48 кг. 

Абужакыновой удалось обыграть обладательницу "серебра" и "бронзы" японку Вакану Когу в четвертьфинале. Казахстанка уступала по ходу встречи, однако соперница получила три предупреждения. Таким образом, Абиба поборется за выход в финал.

Ее следующая соперница определится позже. 

Ранее сообщалось, что казахстанский дзюдоист Магжан Шамшадин вышел в четвертьфинал финала ЧМ в Венгрии.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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