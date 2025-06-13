Абиба Абужакынова одержала очередную победу и вышла в полуфинал ЧМ в Венгрии

Казахстанка Абиба Абужакынова вышла в полуфинал чемпионата мира по дзюдо в Будапеште, сообщает Zakon.kz.

Спортсменка выступает в весе до 48 кг.

Абужакыновой удалось обыграть обладательницу "серебра" и "бронзы" японку Вакану Когу в четвертьфинале. Казахстанка уступала по ходу встречи, однако соперница получила три предупреждения. Таким образом, Абиба поборется за выход в финал.

Ее следующая соперница определится позже.

Ранее сообщалось, что казахстанский дзюдоист Магжан Шамшадин вышел в четвертьфинал финала ЧМ в Венгрии.