Абиба Абужакынова одержала очередную победу и вышла в полуфинал ЧМ в Венгрии
Фото: olympic.kz
Казахстанка Абиба Абужакынова вышла в полуфинал чемпионата мира по дзюдо в Будапеште, сообщает Zakon.kz.
Спортсменка выступает в весе до 48 кг.
Абужакыновой удалось обыграть обладательницу "серебра" и "бронзы" японку Вакану Когу в четвертьфинале. Казахстанка уступала по ходу встречи, однако соперница получила три предупреждения. Таким образом, Абиба поборется за выход в финал.
Ее следующая соперница определится позже.
Ранее сообщалось, что казахстанский дзюдоист Магжан Шамшадин вышел в четвертьфинал финала ЧМ в Венгрии.
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