Абужакынова сотворила историю и сразится за "золото" ЧМ-2025 по дзюдо
Фото: Instagram/qaz_team_official
13 июня Абиба Абужакынова стала первой в истории Казахстана дзюдоисткой, которая пробилась в финал чемпионата мира по дзюдо, сообщает Zakon.kz.
На мировом первенстве, которое в эти дни проходит на татами Будапешта (Венгрия), наша дзюдоистка (48 кг) в полуфинале сумела переиграть испанку Лауру Мартинес.
Здесь стоит заметить, что Абужакынова год назад проиграла этой сопернице в 1/4 финала Олимпийских игр в Париже.
В итоге Абиба взяла реванш над оппоненткой за ту неудачу.
Казахстанка теперь сразится за золотую медаль ЧМ-2025, финал запланирован на 21:00 по казахстанскому времени.
Чуть ранее 13 июня на пути к решающей схватке, Абужакыновой удалось обыграть опытную японку Вакану Когу.
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