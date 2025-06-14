ФИФА не может продать билеты на первый матч клубного чемпионата мира по футболу

У международной федерации футбола не получается продать билеты на матч открытия КЧМ, где в ночь на 15 июня сыграют египетский "Аль-Ахли" и американский "Интер Майами", сообщает Zakon.kz.

Так, стадион "Хард Рок" в Майами вмещает 65 тыс. зрителей, однако на данный момент продано лишь 20 тыс. билетов. По информации в социальной сети Reddit, ФИФА продает билеты только на те сектора, которые чаще всего будут попадать в телетрансляции, чтобы создать искусственную заполненность стадионов.

Также федерация делает скидки и пытается продать билеты студентам. Она оформила сотрудничество с Майами Дейд Колледж, в котором обучаются 100 тыс. студентов. Каждый обучающийся, купивший билет, получит еще четыре. В данном случае будет действовать особая цена в размере 3,5 евро.

Оказалось, что почти все чемпионаты и клубы выступали против участия на КЧМ. Ла Лига и многие другие лиги не намерены подстраиваться под клубный чемпионат мира и менять свой график чемпионата. Ведь команды, которые выйдут в финальную часть турнира, могут остаться без отдыха перед стартом сезона.

Матч открытия состоится в ночь на 15 июня. В этой встрече сыграют египетский "Аль-Ахли" и американский "Интер Майами".

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