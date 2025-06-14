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Спорт

Дэвид Бекхэм стал рыцарем за заслуги в футболе и благотворительность

Футбол Титул Рыцаря, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2025 09:34 Фото: Instagram/davidbeckham
Легендарный футболист сборной Англии, ныне совладелец клуба "Интер Майами" Дэвид Бекхэм удостоился рыцарского звания за карьеру в спорте и благотворительную деятельность, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky Sports, 50-летнего Бекхэма теперь будут называть "сэром", а его супругу Викторию – "леди".

Знаменитый в прошлом полузащитник защищал честь таких великих клубов, как "Манчестер Юнайтед", "Реал", "Милан", ПСЖ и "Лос-Анджелес Гэлакси".

В бытность игроком он выиграл АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии, Лигу чемпионов, Ла Лигу, МЛС, Лигу 1 и другие международные турниры.

Помимо Бекхэма на торжественной церемонии король Чарльз III также отметил заслуги таких выдающихся английских спортсменов, как Люк Литтлер и Люк Хамфрис (дартс), Билли Бостон (регбилиг), Вирджиния Уэйд (теннис) и Рэйчел Дэйли (футбол).

Получив свой титул, сэр Дэвид Бекхем сразу же улетел в Майами, где уже ближайшей ночью его "Майами Интер" открывает клубный чемпионат мира. 

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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