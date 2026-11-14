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Спорт

Имя Дэвида Бекхэма увековечат в США

Футболист Дэвид Бекхэм, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2026 07:09 Фото: instagram/davidbeckham
Бывший полузащитник сборной Англии и совладелец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм войдет в Национальный зал славы футбола США в 2027 году, сообщает Zakon.kz.

Торжественная церемония состоится 16 апреля 2027 года на стадионе в городе Фриско, штат Техас. Об этом сообщили на официальном сайте Национального зала славы США. Всего в состав лауреатов вошли шесть человек: Джози Алдтидор, Дэвид Бекхэм, Джули Эрц, Лотар Озиандер, Меган Рапино и Антониу Карлус Пекорари. Бекхэм был выбран по ветеранской категории.

Ветеранская категория предназначена для футболистов, завершивших карьеру более 10 лет назад и соответствующих установленным критериям участия в американском футболе.

Англичанин выступал за "Лос-Анджелес Гэлакси" с 2007 по 2012 год. За это время он помог команде дважды выиграть Кубок MLS – в 2011 и 2012 годах.

До переезда в США Бекхэм играл за "Манчестер Юнайтед" и мадридский "Реал", а также выступал за сборную Англии. После завершения игровой карьеры он стал совладельцем и президентом "Интер Майами". При его участии клуб в 2025 году впервые выиграл Кубок MLS. Также футболист был включен в символическую сборную лиги в 2011 году.

Ранее Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов FIFPro представила символическую сборную 2026 года, в которую снова вошел Лионель Месси.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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