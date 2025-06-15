Футболист "Интера" не смог улететь из Ирана на клубный ЧМ

14 июня иранский нападающий миланского "Интера" Мехди Тареми не смог вылететь из Тегерана в США для участия в клубном чемпионате мира, сообщает Zakon.kz.

По данным Sky Sport Italia, 32-летний футболист застрял в Тегеране из-за закрытия воздушного пространства Ирана в связи с атаками Израиля. Тареми прибыл в аэропорт иранской столицы, но затем вернулся обратно по соображениям безопасности.

"В настоящее время "Интер" находится в контакте с футболистом и ищет пути решения этой ситуации", – говорится в публикации.

В прошедшем сезоне чемпионата Италии нападающий провел за миланский клуб 26 матчей, в которых забил один мяч и сделал три голевые передачи.

Остальные игроки "Интера" уже находятся в Лос-Анджелесе. Первый матч на турнире миланская команда проведет 18 июня против мексиканского "Монтеррея".

Между тем цена билетов на матч открытия КЧМ продолжает падать. Стоимость самого дешевого билета на встречу "Интер Майами" с "Аль-Ахли" снизилась с 350 до 60 долларов.

Ранее мы сообщали о критической для ФИФА ситуации с билетами на первый матч клубного чемпионата мира по футболу.