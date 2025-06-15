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Спорт

Знаменитый в прошлом футболист стал главным тренером сборной Италии

Футбол Наставник Италии, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2025 21:05 Фото: vk/gennaro__gattuso
15 июня сборная Италии по футболу назвала нового своего наставника. Вместо подавшего в отставку Лучано Спаллетти во главе национальной команды встал 47-летний Дженнаро Гаттузо, сообщает Zakon.kz.

Информацию о назначении нового главного тренера распространила пресс-служба Федерации футбола Италии без упоминания других подробностей.

В тренерский штаб Гаттузо могут войти известные в стране специалисты – Леонардо Бонуччи и Андреа Бардзальи.

Гаттузо до прихода в сборную один сезон проработал рулевым хорватского клуба "Хайдук". А за свою 12-летнюю тренерскую карьеру экс-футболист "Милана" и чемпион мира трудился со многими командами.

Начинал он в 2013 году в швейцарском "Сьоне", затем были "Палермо", "ОФИ" (Греция), "Пиза", "Милан", "Наполи", "Валенсия" (Испания) и "Марсель" (Франция).

Между тем в США стартовал клубный чемпионат мира по футболу, который открывали "Интер Майами" и "Аль-Ахли" (Египет). 

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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