Знаменитый в прошлом футболист стал главным тренером сборной Италии

15 июня сборная Италии по футболу назвала нового своего наставника. Вместо подавшего в отставку Лучано Спаллетти во главе национальной команды встал 47-летний Дженнаро Гаттузо, сообщает Zakon.kz.

Информацию о назначении нового главного тренера распространила пресс-служба Федерации футбола Италии без упоминания других подробностей.

В тренерский штаб Гаттузо могут войти известные в стране специалисты – Леонардо Бонуччи и Андреа Бардзальи.

Гаттузо до прихода в сборную один сезон проработал рулевым хорватского клуба "Хайдук". А за свою 12-летнюю тренерскую карьеру экс-футболист "Милана" и чемпион мира трудился со многими командами.

Начинал он в 2013 году в швейцарском "Сьоне", затем были "Палермо", "ОФИ" (Греция), "Пиза", "Милан", "Наполи", "Валенсия" (Испания) и "Марсель" (Франция).

Между тем в США стартовал клубный чемпионат мира по футболу, который открывали "Интер Майами" и "Аль-Ахли" (Египет).