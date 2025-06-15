Знаменитый в прошлом футболист стал главным тренером сборной Италии
Фото: vk/gennaro__gattuso
15 июня сборная Италии по футболу назвала нового своего наставника. Вместо подавшего в отставку Лучано Спаллетти во главе национальной команды встал 47-летний Дженнаро Гаттузо, сообщает Zakon.kz.
Информацию о назначении нового главного тренера распространила пресс-служба Федерации футбола Италии без упоминания других подробностей.
В тренерский штаб Гаттузо могут войти известные в стране специалисты – Леонардо Бонуччи и Андреа Бардзальи.
Гаттузо до прихода в сборную один сезон проработал рулевым хорватского клуба "Хайдук". А за свою 12-летнюю тренерскую карьеру экс-футболист "Милана" и чемпион мира трудился со многими командами.
Начинал он в 2013 году в швейцарском "Сьоне", затем были "Палермо", "ОФИ" (Греция), "Пиза", "Милан", "Наполи", "Валенсия" (Испания) и "Марсель" (Франция).
Между тем в США стартовал клубный чемпионат мира по футболу, который открывали "Интер Майами" и "Аль-Ахли" (Египет).
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