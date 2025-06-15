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Спорт

Данилина проигрывает второй финал подряд на крупных турнирах

Теннис Финал Лондон, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2025 22:01 Фото: ktf.kz
15 июня в Лондоне завершился женский представительный турнир WTA 500 – Queen's Club-2025, где в финале парного разряда выступила казахстанка Анна Данилина, сообщает Zakon.kz.

Лучший парный игрок нашей страны играла на этом турнире в тандеме с россиянкой Дианой Шнайдер. Спортсменки в решающем поединке за титул уступили Эйше Мухаммад (США)/Деми Схюрс (Нидерланды).

Американо-голландская пара была сильнее в трех партиях за 1 час и 44 минуты – 7:5, 6:7, 10:4.

Для Анны Данилиной это второе поражение подряд в финальных матчах WTA-Тура за последние семь дней. 

8 июня она не смогла завоевать титул парных игр на Открытом чемпионате Франции.

Так же бесславно выступила на кортах Лондона первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, которая уступила 86-му номеру WTA Татьяне Марие из Германии. Впрочем, немка после яркой победы сенсационно добралась до чемпионского трофея Queen's Club-2025. 

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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