"Бавария" разгромила "Окленд" в матче клубного чемпионата мира

Мюнхенская "Бавария" и новозеландский "Окленд" сыграли свой матч группового этапа клубного чемпионата мира по футболу 2025 года. Игра состоялась 15 июня в Цинциннати. "Бавария" одержала победу со счетом 10:0, сообщает Zakon.kz.

Хет-трик оформил Джамал Мусиала, который появился на поле вместо Гарри Кейна по ходу второго тайма. По дублю сделали Кингсли Коман, Майкл Олисе и Томас Мюллер, также отличился Саша Боэ.

В следующем матче группы С 21 июня "Бавария" сыграет с аргентинским клубом "Бока Хуниорс", "Окленд Сити" днем ранее встретится с португальской "Бенфикой".

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. В турнире принимают участие 32 клуба, которые распределены на восемь групп по четыре команды. Два лучших коллектива из каждой группы выйдут в стадию плей-офф.

Ранее сообщалось, что Месси неудачно начал матч открытия клубного чемпионата мира по футболу.