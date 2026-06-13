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Спорт

США разгромили Парагвай в первом матче домашнего ЧМ-2026

Центральный стадион Алматы, Центральный стадион в Алматы, матч, футбол, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2026 09:32 Фото: Zakon.kz
13 июня 2026 года сборная США уверенно стартовала на домашнем чемпионате мира по футболу, обыграв Парагвай со счетом 4:1 в матче первого тура группового этапа, сообщает Zakon.kz.

Хозяева турнира с первых минут захватили инициативу и навязали высокий темп. Уже на 7-й минуте счет был открыт: защитник Парагвая Дамиан Бобадилья неудачно отправил мяч в собственные ворота.

После быстрого гола американская команда усилила давление и стала чаще контролировать мяч, временами доводя владение до 70%.

На 31-й минуте США удвоили преимущество: Пулишич отдал точную передачу на Фоларина Балогуна, который уверенно реализовал момент. В компенсированное к первому тайму время Тиллман организовал еще одну атаку, и Балогун оформил дубль – 3:0 к перерыву.

Во втором тайме американцы продолжили контролировать игру, однако на 73-й минуте Парагвай сумел отыграть один мяч усилиями Маурисио после комбинации с участием Хулио Энсисо.

Точку в игре поставил Джованни Рейна, забив на 90+8 минуте и установив окончательный счет – 4:1.

Победа принесла сборной США три очка и удачный старт на домашнем турнире.

Ночью 11 июня 2026 года в Мехико состоялась церемония открытия Чемпионата мира по футболу 2026 года, который впервые в истории проходит на территории сразу трех стран – США, Канады и Мексики.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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