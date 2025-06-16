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Спорт

Казахстанцы завоевали семь медалей на командном чемпионате мира по блицу

Шахматы 7 медалей, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 11:59 Фото: пресс-служба ФШК
Сборная Казахстана по шахматам ярко выступила на командном чемпионате мира по блицу в Лондоне (Англия). Наши шахматисты выиграли командное "серебро" (KazChess) и шесть индивидуальных медалей, включая две золотые, сообщает Zakon.kz.

По сведениям пресс-службы Казахстанской федерации шахмат, KazChess ворвалась в финал прошедшего турнира, показав зрелищную игру и несгибаемую волю. 

Состав команды KazChess в Лондоне представили: Александр Грищук (2683, FID), Рихард Раппорт (2631, Венгрия), Андрей Есипенко (2646, FID), Дармен Садвакасов (2575), Алдияр Ансат (2488), Меруерт Камалиденова (2255), Елназ Калиахмет (2189) и Ислам Айтен (1929, любитель). Капитан – Гульмира Даулетова.

Шахматы 7 Медалей, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 11:59

Фото: пресс-служба ФШК

KazChess в предварительных играх группы D заняла второе место. После этого обыграла Rookies в 1/8 финала, Freedom в четвертьфинале, а за выход в финал одолела Uzbekistan.

В решающем поединке мирового первенства KazChess уступила WR Chess Team, которая сумела защитить титул чемпионов, и заработала 75 000 евро. 

Сразу шесть казахстанцев отличились в личном зачете английских состязаний. "Золото" турнира надели Ергали Сулеймен и Алдияр Сайлаубай.

"Серебро" домой везут Алдияр Ансат, Ксения Балабаева и Дармен Даурен. На третью ступень пьедестала почета поднялся Даниял Сапенов.

Казахстан в Англии был представлен тремя командами – KazChess, Barys.kz и Rookies.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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