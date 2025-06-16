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Спорт

Бублик успешно начал турнир в Галле и ждет битвы с Синнером

Теннис Победа Галле, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 19:42 Фото: ktf.kz
16 июня в разных городах мира началась очередная теннисная неделя на уровне ATP и WTA c участием лидеров казахстанской сборной, сообщает Zakon.kz.

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик уверенно начал свои выступления в немецком Галле. В первом круге турнира ATP 500 наш теннисист без особых проблем разобрался с французом Александром Мюллером в двух сетах – 6:4, 6:4.

Далее соперником Бублика будет победитель матча Янник Синнер (Италия) – Янник Ханфман (Германия).

Также успешно стартовала на соревнованиях в Ноттингеме (Англия) второй номер женской сборной Казахстана – Юлия Путинцева. 

За выход в 1/8 финала одиночного разряда травяного турнира наша соотечественница была сильнее 16-летней англичанки Ханны Клугман – 6:2, 6:2.

Здесь стоит отметить, что Александр Бублик был чемпионом соревнований в Галле два года назад. 

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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