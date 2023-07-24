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"Наш теннис": представители Казахстана успешно выступили на международных турнирах

Жибек Куламбаева стала финалисткой турнира серии ITF World Tennis Tour W60 в Оломоуце Фото: ktf.kz
На минувшей неделе казахстанские теннисисты приняли участие в разных турнирах по всему миру. Многим из них удалось дойти до финальной стадии, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

По информации федерации тенниса Казахстана, Жибек Куламбаева стала финалисткой турнира серии ITF World Tennis Tour W60 в Оломоуце (Чехия). Казахстанка в паре с латвийкой Дарьей Семинистой в финале уступила чешскому дуэту Магдалена Смекалова/Тереза Валентова 2:6, 2:6.

В столице Грузии прошел турнир серии ITF Juniors J30 TBILISI "GTF CUP 2023". Яна Ким в паре с Амирой Казтуган стали финалистками. В матче за титул казахстанки в двух сетах уступили белорусской паре Софье Гапанковой/Ульяне Грабовец со счетом 1:6, 1:6.

Отлично выступили казахстанские юниоры на турнирах серии Tennis Europe. В Австрии на состязаниях Austrian Youth Open Kufstein первой категории казахстанцы Балкан Нурдаулет и Ахмади Маханов стали чемпионами в парном разряде. А в одиночном разряде Ахмади дошел до финала.

Там же в Австрии, но уже на турнире JUFA 2023 EUROPE JUNIOR TOUR первой категории, казахстанка Амина Нурмахан дошла до финала в парном разряде, где в дуэте с гречанкой Константиной Воланаки уступила оппоненткам.

Во Франции на турнире TOURNOI LOIRE VALLEE третьей категории Ева Корышева стала победительницей в парном разряде, а в одиночном дошла до полуфинала.

Ранее лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик завершил выступление на выставочном турнире в США. 


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