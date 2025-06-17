"Фламенго" сравнялся с "Челси", красиво обыграв "Эсперанс" на старте клубного ЧМ-2025
Фото: Instagram/flamengo
Завершился матч первого тура группового этапа клубного чемпионата мира по футболу 2025 года между бразильским "Фламенго" и тунисским "Эсперансом". Команды играли на стадионе "Линкольн Файненшел Филд" (Филадельфия, США), сообщает Zakon.kz.
В составе победителей голы в свой актив записали Хиорхьян де Арраскаета, а также Луис Араужо, на счету которого еще результативная передача. Голевой пас в свой актив также записал новичок команды Жоржиньо, перешедший из "Арсенала".
Победу со счетом 2:0 одержали футболисты бразильского клуба.
В следующем матче "Эсперанс" 21 июня сыграет с "Лос-Анджелесом", а "Фламенго" 20 июня примет "Челси".
Ранее сообщалось, что "Бока Хуниорс" упустил победу над "Бенфикой" на старте клубного ЧМ-2025.
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