"Бока Хуниорс" упустил победу над "Бенфикой" на старте клубного ЧМ-2025

В ночь с 16 на 17 июня ничьей завершился матч первого тура группы C клубного чемпионата мира 2025 года между "Бока Хуниорс" и "Бенфикой", который проходил на стадионе "Хард Рок" в Майами (США). Счет был 2:2, сообщает Zakon.kz.

В составе "Бока Хуниорс" забитыми голами отметились уругвайский нападающий Мигель Мерентьель и аргентино-итальянский полузащитник Родриго Батталья. На 45-й минуте испанский полузащитник

Андер Эррера получил красную карточку, находясь не на поле. В концовке встречи аргентинский защитник Николас Фигаль был удален с поля за грубый фол.

У "Бенфики" в этом матче голами отметились аргентинский нападающий Анхель Ди Мария, которому удалось реализовать пенальти, и защитник Николас Отаменди. На 70-й минуте итальянский нападающий Андреа Белотти получил красную карточку.

Следующий матч "Бока Хуниорс" проведет с "Баварией" 21 июня. "Бенфика" же встретится с "Окленд Сити" 20 июня. Турнирная таблица группы С выглядит следующим образом: возглавляет квартет "Бавария" (3), далее идут "Бенфика" и "Бока Хуниорс", набравшие по одному очку и замыкает четвёрку "Окленд Сити" (0).

Ранее сообщалось, что "Челси" спокойно разобрался с "Лос-Анджелесом" в первом матче на клубном ЧМ.