"Челси" спокойно разобрался с "Лос-Анджелесом" в первом матче на клубном ЧМ

Завершился матч 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира по футболу 2025 года между английским "Челси" и американским "Лос-Анджелес". Команды играли на стадионе "Мерседес-Бенц Стэдиум" (Атланта, США), сообщает Zakon.kz.

Победу со счетом 2:0 одержали футболисты лондонского клуба.

На 34-й минуте вингер лондонцев Педру Нету открыл счет в матче. На 80-й минуте полузащитник Энцо Фернандес удвоил преимущество европейцев. Голевой передачей на хавбека отметился новичок синих Лиам Делап, дебютировавший за команду, выйдя на замену.

Во 2-м туре "Челси" встретится с бразильским "Фламенго". "Лос-Анджелес" сыграет с клубом "Эсперанс" из Туниса. Оба матча пройдут в пятницу, 20 июня.

Ранее состоялся матч группы B на клубном чемпионате мира по футболу, где сыграли бразильский "Ботафого" и "Сиэтл Саундерс". Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу чемпионов Бразилии благодаря голам Кунья Жайра и Игоря Жезуса. У американской команды отличился Алекс Ролдан.