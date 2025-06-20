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Спорт

"Атлетико" обыграл "Сиэтл Саундерс" на клубном ЧМ-2025

КЧМ &quot;Сиэтл Сандерс&quot; - &quot;Атлетико&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 05:15 Фото: Instagram/fifaclubworldcup
20 июня в Сиэтле на стадионе "Люмен Филд" завершился матч второго тура клубного чемпионата мира, в котором "Сиэтл Саундерс" встретился с мадридским "Атлетико", сообщает Zakon.kz.

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу "Атлетико". Третий гол за "Атлетико" забил Барриос, оформив дубль в этой встрече. Другой победный гол в свой актив записал Аксель Витсель. Он – бывший игрок команды "Зенит".

Единственный гол за "Сиэтл Саундерс" забил Альберт Русняк.

В предыдущем туре "Сиэтл Саундерс" проиграл "Ботафого" (1:2), а "Атлетико" потерпел разгромное поражение в матче с "ПСЖ" (0:4).

На днях президент США Дональд Трамп неожиданно принял у себя в Овальном кабинете Белого дома итальянский футбольный клуб "Ювентус".

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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