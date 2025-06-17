Рыбакина сразится с топом мирового рейтинга на старте турнира в Берлине

17 июня первая ракетка Казахстана среди женщин Елена Рыбакина начнет свои выступления на крупном турнире в Берлине (Германия). И сразу же на старте немецких состязаний ей попалась китаянка Чжэн Циньвэнь, сообщает Zakon.kz.

Соперница Рыбакиной занимает в мировом рейтинге WTA четвертую позицию, а Елена располагается на 11-й строчке.

Обе теннисистки подошли к немецкому турниру в разных игровых кондициях. Казахстанка на прошлой неделе сенсационно проиграла 86-й ракетке мире Татьяне Марие на соревнованиях Queen’s Club Championships в Лондоне.

А Чжэн Циньвэнь также выступала на этом турнире и дошла до полуфинала, где уступила американке Аманде Анисимовой.

Как сложится предстоящая битва, предсказать очень трудно, так как обе спортсменки могут показать свой лучший теннис, сенсацию никто не ждет.

Поединок чемпионки "Уимблдона-2022" против четвертой ракетки мира будет самым интересным на старте турнира.

Начало матча запланировано на 20:30 по казахстанскому времени на Арене Штеффи Граф.

Там же, в Германии, накануне порадовал своих фанатов Александр Бублик, который стартовал с победы на ATP 500 в Галле.