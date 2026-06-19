Рыбакина снова сенсационно проиграла во втором круге престижного турнира в Берлине

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA 500 в Берлине (Германия), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, во втором круге казахстанка сенсационно отдала победу филиппинке Александре Эале, занимающей 35-е место в мировом рейтинге – 5:7, 4:6.

Матч шел 1 час 32 минуты.

До этого Эала и Рыбакина пересекались один раз. На недавнем турнире в Риме сильнее оказалась казахстанка (6:4, 6:3). Следующей соперницей филиппинки станет украинская теннисистка Элина Свитолина.

Призовой фонд турнира WTA 500 в Берлине составляет 1 206 446 долларов. Победительница получит 185 507 долларов призовых и 500 рейтинговых очков WTA.

Ранее сообщалось, что Рыбакина решила отыграть "Уимблдон", несмотря на нюансы.