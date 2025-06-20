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Спорт

Казахстан одержал историческую победу на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште

Абиба Абужакынова, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 19:41 Фото: МТС РК
В столице Венгрии Будапеште 20 июня завершился чемпионат мира по дзюдо среди взрослых. По итогам соревнований национальная сборная Казахстана завоевала историческую серебряную медаль и заняла 11-е место в общекомандном зачете, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства туризма и спорта, в первый день чемпионата казахстанская спортсменка Абиба Абужакынова, выступавшая в весовой категории до 48 кг, вышла в финал и стала первой представительницей Казахстана, добившейся отмеченного результата на чемпионате мира по дзюдо среди женщин.

"В поединке за золотую медаль она уступила лишь итальянке Ассунте Скутто (Assunta Scutto) – финалистке предыдущего мирового первенства. Завоеванная в Будапеште серебряная медаль стала для Абужакыновой третьей наградой на чемпионатах мира. Ранее она дважды становилась бронзовым призером – в 2022 и 2024 годах", – говорится в сообщении. 

Также на турнире выступили Магжан Шамшадин (до 60 кг) и бронзовый призер Олимпийских игр в Париже Гусман Кыргызбаев (до 66 кг), которые дошли до четвертьфинала и заняли седьмое место в итоговом протоколе своих весовых категорий.

В чемпионате мира 2025 года приняли участие 556 дзюдоистов из 93 стран. Победу в общекомандном зачете одержала сборная Японии, завоевавшая 6 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые медали.

Второе место заняла команда Международной федерации дзюдо (3 золотые, 2 бронзовые медали).

Третье место – сборная Италии (2 золотые медали).

Интересный факт

Казахстан чаще всего завоевывал медали на чемпионатах мира в весовых категориях до 60 кг (мужчины) и до 48 кг (женщины):

  • до 60 кг: 1 "золото", 2 "серебра", 2 "бронзы";
  • до 48 кг: 1 "серебро", 4 "бронзы".

А ранее казахстанский теннисист Александр Бублик (№45 в рейтинге ATP) вышел в четвертьфинал престижного травяного турнира категории ATP-500 в немецком Галле, сенсационно одолев первую ракетку мира – итальянца Янника Синнера. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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