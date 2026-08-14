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Спорт

Казахстан завоевал 59 медалей и установил рекорды на чемпионате Азии

Фото: пресс-служба Федерации тяжелой атлетики, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 22:19 Фото: пресс-служба Федерации тяжелой атлетики
Сборная Казахстана завоевала 59 медалей на чемпионате Азии по тяжелой атлетике в Ташкенте, в том числе 19 золотых. Казахстан занял первое место в общекомандном зачете среди девушек до 17 лет и юниоров до 20 лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом 14 августа 2026 года рассказали в Федерации тяжелой атлетики, пишет Kazinform. По их данным, в составе сборной Казахстана выступили 28 спортсменов.

По итогам турнира казахстанские тяжелоатлеты завоевали 59 медалей в рывке, толчке и сумме двоеборья, в том числе 19 золотых.

В общекомандном зачете Казахстан занял первое место среди девушек до 17 лет и юниоров до 20 лет среди всех стран-участниц чемпионата Азии.

Одной из самых ярких участниц турнира стала Снежана Кашкарова. В весовой категории до 57 кг среди девушек до 17 лет она завоевала три золотые медали: в рывке – с результатом 88 кг, в толчке – 112 кг и в сумме двоеборья – 200 кг.

На чемпионате Азии среди юниорок до 20 лет Кашкарова также показала высокий результат. Спортсменка взяла "серебро" в рывке с результатом 88 кг, а в толчке и сумме двоеборья стала обладательницей золотых медалей – 112 кг и 200 кг, соответственно. В ходе соревнований Снежана Кашкарова установила три рекорда Азии и три рекорда мира. Кроме того, казахстанская спортсменка стала победительницей в номинации "Лучшая спортсменка Азии" по тяжелой атлетике.

Три золотые медали чемпионата Азии среди юниорок до 20 лет завоевала Аянат Жумағали. В весовой категории до 77 кг она стала первой в рывке с результатом 104 кг, толчке – 133 кг и сумме двоеборья – 237 кг.

Нуржан Жумабай в весовой категории до 95 кг среди юношей до 17 лет завоевал две золотые и одну серебряную медаль. Спортсмен победил в рывке с результатом 159 кг и в сумме двоеборья – 354 кг. В толчке он занял второе место, подняв 195 кг. Также на его счету три рекорда Азии.

На чемпионате Азии среди юниоров до 20 лет Жумабай Нуржан дополнительно завоевал бронзовую медаль в рывке с результатом 159 кг.

Акжол Курманбек в весовой категории до 85 кг среди юниоров до 20 лет выиграл две золотые и одну серебряную медаль. В рывке спортсмен занял второе место с результатом 160 кг, а в толчке стал чемпионом с результатом 198 кг. В сумме двоеборья его результат составил 358 кг, что принесло еще одно золото. В ходе выступления Курманбек также установил два рекорда Азии.

Ксения Прозорова в весовой категории до 61 кг среди девушек до 17 лет завоевала две золотые и одну серебряную медаль. Она стала первой в рывке с результатом 94 кг и в сумме двоеборья – 204 кг. В толчке спортсменка заняла второе место с результатом 110 кг. На ее счету также два рекорда Азии и два рекорда мира.

Еще две золотые медали сборной принес Бейбарыс Ерсеит. В весовой категории до 65 кг среди юношей до 17 лет он победил в рывке с результатом 129 кг и в сумме двоеборья – 281 кг. В толчке спортсмен завоевал "серебро:, подняв 152 кг. Кроме того, Ерсеит установил рекорд Азии. В ходе соревнований Ерсеит Бейбарыс также установил рекорд Азии.

Кроме того, ряд казахстанских спортсменов пополнил медальную копилку сборной наградами различного достоинства. Серебряные медали завоевали Асанхан Төрехан, Данилова Кира и Арапбай Нурасыл.

Бронзовыми призерами стали Әскербай Әлихан, Берікбол Нурсыйла, Ермакова Маргарита, Сәулебеков Ерасыл, Турсынбеков Ерсултан, Омар Рамазан, Арапбай Жанасыл и Жанболат Айғаным. Отдельно отметилась София Шешукова, завоевавшая бронзовую медаль чемпионата Азии среди девушек до 17 лет и "серебро" среди девушек до 20 лет.

Медали чемпионата Центральной Азии

В рамках соревнований в Ташкенте также прошел чемпионат Центральной Азии, где казахстанские тяжелоатлеты завоевали награды разного достоинства:

  • Рашидова Инсана – золотая медаль;
  • Койшыбек Мухаммедәлі – бронзовая медаль;
  • Мурашкина Виктория – серебряная медаль;
  • Омар Рамазан – бронзовая медаль.

Казахстанская сборная по тяжелой атлетике завершила соревнования с высокими результатами, установив рекорды Азии и мира и заняв первые места в общекомандном зачете среди девушек до 17 лет и юниоров до 20 лет.

Ранее сообщалось, что казахстанский тяжелоатлет взял "серебро" чемпионата Азии среди юношей.

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