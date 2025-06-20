Соболенко обыграла Рыбакину на пути к полуфиналу турнира в Берлине

20 июня первая ракетка мира среди женщин Арина Соболенко (Беларусь) сумела переиграть казахстанку Елену Рыбакину за выход в полуфинал представительного турнира WTA 500 в Берлине (Германия), сообщает Zakon.kz.

Четвертьфинальный поединок был упорным и продлился 2 часа 42 минуты. Первую партию на тай-брейке 7/6 забрала теннисистка из Беларуси. Далее Рыбакина сумела восстановить счет, победив во втором сете – 6:3.

Судьба встречи решилась в третьем заключительном сете, где все дошло до тай-брейка. И здесь дрогнула казахстанка, которая имела четыре матч-бола, и не смогла реализовать ни одну из них.

В итоге Соболенко догнала и вырвала нереальный матч на тай-брейке – 8/6. Теперь она 21 июня сыграет в полуфинале турнира в Берлине. А Рыбакина пакует чемоданы и летит домой, в очередной раз огорчив своих поклонников.

Но 21 июня не такой уж и грустный день был для казахстанского тенниса. Непредсказуемый Александр Бублик в очередной раз поразил своей чудесной победой на соревнованиях в Галле, что принесло ему место в топ-40 мирового рейтинга ATP.