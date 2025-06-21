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Спорт

Казахстанские шпажисты вышли в финал чемпионата Азии

Фехтование, спорт, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2025 14:14 Фото: olympic.kz
Мужская команда Казахстана по фехтованию на шпаге пробилась в финал чемпионата Азии, который в эти дни проходит на Бали (Индонезия), сообщает Zakon.kz.

По информации Национального олимпийского комитета, нашу страну в этом виде спорта представляют Эльмир Алимжанов, Вадим Шарлаимов, Ерлик Сертай, Руслан Курбанов.

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, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2025 14:14
Казахстанец завоевал "бронзу" чемпионата Азии по фехтованию

В 1/8 финала наша команда выиграла у Туркменистана со счетом 45:21. Затем казахстанские шпажисты оказались сильнее Сингапура – 43:31. В полуфинале отечественные спортсмены разгромили Китай – 45:24.

За золотую медаль команда Казахстана сразится с Японией.

Финал состоится сегодня, 21 июня 2025 года.

А 20 июня первая ракетка мира среди женщин Арина Соболенко (Беларусь) сумела переиграть казахстанку Елену Рыбакину за выход в полуфинал представительного турнира WTA 500 в Берлине (Германия).

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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