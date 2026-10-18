Казахстанские шпажисты победили Россию и взяли "золото" Кубка мира в Марокко

Мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге стала победителем этапа Кубка мира, завершившегося в Касабланке (Марокко). В финале командных соревнований казахстанские спортсмены одержали победу над сборной России со счетом 45:40, сообщает Zakon.kz.

До этого Казахстан в четвертьфинале обыграл Египет, а в полуфинале оказался сильнее Франции. Также по ходу турнира наши атлеты выиграли у Турции и Гонконга.

В составе национальной команды выступили Александр Федотов, Кирилл Павлов, Кирилл Проходов и Вадим Шарлаимов.

Как отмечает пресс-служба НОК РК, мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге завоевала золотые медали Азиатских игр-2026 в Японии. Также в этом сезоне казахстанские шпажисты стали чемпионами Азии и мира.

Ранее сообщалось, что казахстанские фехтовальщики гарантировали себе медали Кубка мира в Марокко.