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Спорт

Казахстанские шпажисты победили Россию и взяли "золото" Кубка мира в Марокко

Казахстанские шпажисты победили Россию и взяли золото Кубка мира в Марокко, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 00:05 Фото: Национальная федерация фехтования Казахстана
Мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге стала победителем этапа Кубка мира, завершившегося в Касабланке (Марокко). В финале командных соревнований казахстанские спортсмены одержали победу над сборной России со счетом 45:40, сообщает Zakon.kz.

До этого Казахстан в четвертьфинале обыграл Египет, а в полуфинале оказался сильнее Франции. Также по ходу турнира наши атлеты выиграли у Турции и Гонконга.

В составе национальной команды выступили Александр Федотов, Кирилл Павлов, Кирилл Проходов и Вадим Шарлаимов.

Как отмечает пресс-служба НОК РК, мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге завоевала золотые медали Азиатских игр-2026 в Японии. Также в этом сезоне казахстанские шпажисты стали чемпионами Азии и мира.

Ранее сообщалось, что казахстанские фехтовальщики гарантировали себе медали Кубка мира в Марокко.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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