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Спорт

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс выиграла турнир в Испании

теннис, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2025 09:47 Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
Третья ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Зарина Дияс (275 WTA) стала чемпионкой турнира серии ITF W35 в Таусте (Испания), сообщает Zakon.kz.

В финале соревнований казахстанка встретилась с итальянкой Дилеттой Черубини (446 WTA) и обыграла ее. Счет составил 6:1, 6:7 (4:7), 6:1. Матч продлился 2 часа 1 минуту.

В Федерации тенниса Казахстана отмечают, что для Зарины Дияс этот титул стал 12-м в карьере под эгидой ITF, на счету у казахстанки есть один трофей на уровне WTA 250.

21 июня 2025 года казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий 45-ю строчку в мировом рейтинге, пробился в финал турнира ATP-500 в немецком Галле.

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Андрей Дюсупов
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