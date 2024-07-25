Зарина Дияс не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Польше

В Варшаве (Польша) проходит турнир категории WTA-125 (хард). Экс-первая ракетка Казахстана Зарина Дияс провела матч второго круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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В игре за выход в четвертьфинал казахстанская теннисистка проиграла хозяйке корта Майе Хвалинской (167 WTA) со счетом 4:6, 0:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут. За это время Зарина допустила одну двойную ошибку, не смогла подать навылет и реализовала один брейк-пойнт из двух.

В первом круге состязаний в Варшаве Дияс выиграла у другой местной теннисистки Мартины Кубки со счетом 3:6, 7:6, 7:6.

В этом сезоне Зарина Дияс вернулась в профессиональный тур после двухлетней паузы из-за проблем со здоровьем. В текущем мировом рейтинге бывший лидер женской сборной Казахстана занимает 649 место. В 2015 году Дияс добиралась до 31 позиции в табели о рангах. На ее счету один титул WTA (Japan Open-2017).

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