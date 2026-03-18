Спорт

Казахстанские теннисистки совершили триумф в Испании

Асылжан Арыстанбекова и Инкар Дюсебай, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2026 02:30 Фото: Instagram/_arstnbkva_a_
Казахстанские теннисистки Асылжан Арыстанбекова и Инкар Дюсебай в парном разряде прошли в полуфинал турнира серии ITF в Сабаделле (Испания), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в четвертьфинале турнира Арыстанбекова и Дюсебай столкнулись с парой Аяна Акли (США) – Ангелина Волощук (Португалия).

Встреча шла 1 час 8 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу казахстанок.

В полуфинале турнира казахстанки сыграют с тандемом Алёна Большова (Испания) – Анджела Фита Болуда (Испания).

Турнир продлится до 22 марта. Призовой фонд соревнований составляет 30 тысяч долларов.

Ранее мы писали о том, что жених Соболенко дал первой ракетке мира трогательное обещание.

Аксинья Титова
