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Спорт

Гимнастка из Казахстана завоевала историческое "золото" юниорского чемпионата мира в Болгарии

художественная гимнастика, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2025 17:41 Фото: НОК РК
Казахстанская гимнастка Акмарал Ерекешева завоевала историческую золотую медаль юниорского чемпионата мира в Болгарии, сообщает Zakon.kz.

Финальный раунд юниорского ЧМ по художественной гимнастике в индивидуальных соревнованиях стартовал в Софии (Болгария).

Акмарал Ерекешева пробилась в три финала с первого места и завоевала две награды. В упражнениях с мячом наша спортсменка стала победительницей мирового первенства. За свое выступление она получила 26.150 балла. Также она завоевала "серебро" в упражнениях с обручем – 26.950.

"Золотая награда Ерекешевой стала исторической. Впервые предствительница Казахстана победила на ЮЧМ", – рассказали в пресс-службе Национального комитета Казахстана.

Сегодня, 22 июня, Ерекешева выступит в финале упражнений с лентой, а другая отечественная гимнастка Айганым Рысбек – с булавами.

Ранее в Испании третья ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Зарина Дияс (275 WTA) стала чемпионкой турнира серии ITF W35. 

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Андрей Дюсупов
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