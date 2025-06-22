Гимнастка из Казахстана завоевала историческое "золото" юниорского чемпионата мира в Болгарии

Казахстанская гимнастка Акмарал Ерекешева завоевала историческую золотую медаль юниорского чемпионата мира в Болгарии, сообщает Zakon.kz.

Финальный раунд юниорского ЧМ по художественной гимнастике в индивидуальных соревнованиях стартовал в Софии (Болгария).

Акмарал Ерекешева пробилась в три финала с первого места и завоевала две награды. В упражнениях с мячом наша спортсменка стала победительницей мирового первенства. За свое выступление она получила 26.150 балла. Также она завоевала "серебро" в упражнениях с обручем – 26.950.

"Золотая награда Ерекешевой стала исторической. Впервые предствительница Казахстана победила на ЮЧМ", – рассказали в пресс-службе Национального комитета Казахстана.

Сегодня, 22 июня, Ерекешева выступит в финале упражнений с лентой, а другая отечественная гимнастка Айганым Рысбек – с булавами.

Ранее в Испании третья ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Зарина Дияс (275 WTA) стала чемпионкой турнира серии ITF W35.