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Спорт

"Астана" не смогла одолеть "Актобе" в матче 13-го тура КПЛ

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 01:02 Фото: Instagram/fcaktobe_official
Футбольные клубы "Актобе" и "Астана" сыграли в матче 13-го тура казахстанской Премьер-лиги, сообщает Zakon.kz.

Первый тайм команды провели в равной борьбе с малым количеством опасных моментов, а во втором активнее были хозяева поля, которые имели больше шансов забить, однако сделать это удалось ударом с пенальти столичному коллективу – 0:1.

Теперь у "Астаны" стало 33 очка, и она на три обходит алматинский "Кайрат", "Актобе" имеет в активе 26 баллов и четвертое место турнирной таблицы.

"Актобе" – "Астана" 0:1 (0:0):

  • Грипши с пенальти 84 (0:1).

Ранее был опубликован календарь футбольных матчей АПЛ на сезон-2025/26.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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