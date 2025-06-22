"Астана" не смогла одолеть "Актобе" в матче 13-го тура КПЛ

Футбольные клубы "Актобе" и "Астана" сыграли в матче 13-го тура казахстанской Премьер-лиги, сообщает Zakon.kz.

Первый тайм команды провели в равной борьбе с малым количеством опасных моментов, а во втором активнее были хозяева поля, которые имели больше шансов забить, однако сделать это удалось ударом с пенальти столичному коллективу – 0:1.

Теперь у "Астаны" стало 33 очка, и она на три обходит алматинский "Кайрат", "Актобе" имеет в активе 26 баллов и четвертое место турнирной таблицы.

"Актобе" – "Астана" 0:1 (0:0):

Грипши с пенальти 84 (0:1).

Ранее был опубликован календарь футбольных матчей АПЛ на сезон-2025/26.