"Атырау" и "Окжетпес" сыграли в матче 14-го тура КПЛ-2025

"Атырау" и кокшетауский "Окжетпес" сыграли в матче 14-го тура казахстанской Премьер-лиги, сообщает Zakon.kz.

Гости недолгое время владели инициативой, однако затем ее забрали хозяева, которые проводили затяжные атаки, а во второй половине прессинг увеличился, но ничего не изменилось – 0:0.

Теперь у "Атырау" остается пять очков, и он идет последним в турнирной таблице, а "Окжетпес" с 21 баллом в верхней ее части.

"Атырау" – "Окжетпес" – 0:0.

Ранее стали известны результаты первых матчей полуфинала Кубка РК по футболу.