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Спорт

"Атырау" и "Окжетпес" сыграли в матче 14-го тура КПЛ-2025

казахстанская Премьер-лига, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2025 22:34 Фото: Instagram/fc_atyrau
"Атырау" и кокшетауский "Окжетпес" сыграли в матче 14-го тура казахстанской Премьер-лиги, сообщает Zakon.kz.

Гости недолгое время владели инициативой, однако затем ее забрали хозяева, которые проводили затяжные атаки, а во второй половине прессинг увеличился, но ничего не изменилось – 0:0.

Теперь у "Атырау" остается пять очков, и он идет последним в турнирной таблице, а "Окжетпес" с 21 баллом в верхней ее части.

"Атырау" – "Окжетпес" – 0:0.

Ранее стали известны результаты первых матчей полуфинала Кубка РК по футболу.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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