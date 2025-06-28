"Атырау" и "Окжетпес" сыграли в матче 14-го тура КПЛ-2025
Фото: Instagram/fc_atyrau
"Атырау" и кокшетауский "Окжетпес" сыграли в матче 14-го тура казахстанской Премьер-лиги, сообщает Zakon.kz.
Гости недолгое время владели инициативой, однако затем ее забрали хозяева, которые проводили затяжные атаки, а во второй половине прессинг увеличился, но ничего не изменилось – 0:0.
Теперь у "Атырау" остается пять очков, и он идет последним в турнирной таблице, а "Окжетпес" с 21 баллом в верхней ее части.
"Атырау" – "Окжетпес" – 0:0.
Ранее стали известны результаты первых матчей полуфинала Кубка РК по футболу.
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