"Оклахома" отыграла невероятные 26 очков и установила новый рекорд НБА

25 апреля баскетбольный клуб "Оклахома-Сити Тандер" вошел в историю НБА, отыграв "-26" очков после первой половины в третьем матче серии против "Мемфис Гриззлис", сообщает Zakon.kz.

Фантастический камбэк произошел на арене "Гриззлис", баскетболисты которой вели в счете 77:51 после первой половины матча против "Тандер".

Вторая часть этого сражения была полностью на стороне гостей. Представители "Оклахомы" практически не ошибались и отставание в "-26" улетучилось мгновенно.

Финальный свисток арбитра зафиксировал итоговый счет – 114:108 – в пользу подопечных Марко Дейно.

По сведениям эксперта ESPN Тима Макмэхона, цифра "-26" – это рекордное отставание после первой половины, которое удалось наверстать игрокам "Оклахомы", впервые в истории плей-офф НБА.

Прежний показатель "-25" был установлен в третьем матче первого раунда 2017 года, когда "Кливленд Кавальерз" отыграл 25 очков и обыграл "Индиану Пейсерс".

Победив "Гриззлис" на их площадке, представители "Тандера" уже повели в серии – 3:0.

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