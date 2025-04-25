"Оклахома" отыграла невероятные 26 очков и установила новый рекорд НБА
Фантастический камбэк произошел на арене "Гриззлис", баскетболисты которой вели в счете 77:51 после первой половины матча против "Тандер".
Вторая часть этого сражения была полностью на стороне гостей. Представители "Оклахомы" практически не ошибались и отставание в "-26" улетучилось мгновенно.
Финальный свисток арбитра зафиксировал итоговый счет – 114:108 – в пользу подопечных Марко Дейно.
По сведениям эксперта ESPN Тима Макмэхона, цифра "-26" – это рекордное отставание после первой половины, которое удалось наверстать игрокам "Оклахомы", впервые в истории плей-офф НБА.
Прежний показатель "-25" был установлен в третьем матче первого раунда 2017 года, когда "Кливленд Кавальерз" отыграл 25 очков и обыграл "Индиану Пейсерс".
Победив "Гриззлис" на их площадке, представители "Тандера" уже повели в серии – 3:0.
40 дней назад знаменитый лидер клуба "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, кто преодолел рубеж в 4000 трехочковых попаданий за карьеру,