"Оклахома" победила "Лейкерс" и стала первым финалистом Запада НБА

12 мая действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) клуб "Оклахома-Сити Тандер" переиграл "Лос-Анджелес Лейкерс" в четвертом матче серии и пробился в финал плей-офф Западной конференции, сообщает Zakon.kz.

Четвертая встреча, которая оказалась заключительной в этой серии, прошла на паркете "Лейкерс" и завершилась в пользу гостей 115:110 (21:26, 28:19, 31:39, 35:26).

Самым результативным игроком поединка стал главная звезда Лиги и "Тандер" – Шей Гилджес-Александер, который набрал 35 очков.

У хозяев площадки больше всех отличился Остин Ривз (27). В активе легендарного Леброна Джеймса 24 очка и 12 передач.

Таким образом, "Оклахома" без особых проблем прошла команду Джеймса и Дончича, зафиксировав счет в общей серии – 4:0.

Далее действующий чемпион в финале Запада сыграет с победителем пары "Миннесота Тимбервулвз" – "Сан-Антонио Сперс", там пока боевая ничья (2-2).

Что касается участников плей-офф по Восточной конференции, то здесь за последнюю путевку в финал сражаются "Кливленд" – "Детройт" (2-2). Победителя этой пары ждет "Нью Йорк Никс", одолевший "Филадельфию" (4-0).