Казахстан впервые выиграл молодежный чемпионат Азии по пляжному волейболу

В Ройете (Таиланд) завершился молодежный чемпионат Азии-2025 по пляжному волейболу, где казахстанская пара в лице Клима Рюхова и Владислава Мастихина завоевала историческое "золото" для нашей страны, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы НОК РК, представители молодежной команды Казахстана в финале азиатского чемпионата переиграли первую сборную Китая со счетом 2:0 (21:19, 21:16).

Нельзя не отметить, что казахстанские волейболисты впервые в истории победили на молодежном чемпионате Азии. Раньше наши команды довольствовались только "серебром" и "бронзой" на аналогичных турнирах.

Тем временем одним из главных героев теннисного мира на прошедшей неделе стал казахстанец Александр Бублик, который стал победителем ATP 500 в немецком Галле.

К этому часу он объявлен 30-й ракеткой мира (1675 очков).