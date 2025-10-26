Еще одно "золото" юношеской Азиады принесла Казахстану команда по пляжному волейболу
Фото: olympic.kz
Мужская команда Казахстана по пляжному волейболу принесла стране золотую медаль юношеских Азиатских игр в Манаме (Бахрейн). В финальном матче наши спортсмены оказались сильнее Таиланда, сообщает Zakon.kz.
Алихан Агабек и Оразали Сагыныш выиграли решающую встречу со счетом 2:0 (21:15, 23:21).
Фото: olympic.kz
Добавим, что ранее женская команда Казахстана стала третьей.
Ранее сообщалось, что легкоатлет из Казахстана установил рекорд юношеской Азиады.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript