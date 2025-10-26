#АЭС в Казахстане
Спорт

Еще одно "золото" юношеской Азиады принесла Казахстану команда по пляжному волейболу

Азиатские игры, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2025 23:44 Фото: olympic.kz
Мужская команда Казахстана по пляжному волейболу принесла стране золотую медаль юношеских Азиатских игр в Манаме (Бахрейн). В финальном матче наши спортсмены оказались сильнее Таиланда, сообщает Zakon.kz.

Алихан Агабек и Оразали Сагыныш выиграли решающую встречу со счетом 2:0 (21:15, 23:21).

Фото: olympic.kz

Добавим, что ранее женская команда Казахстана стала третьей.

Ранее сообщалось, что легкоатлет из Казахстана установил рекорд юношеской Азиады.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
