Легендарный "Камп Ноу" снова открывает ворота для фанатов "Барселоны"
По информации ESPN, первый матч после реконструкции стадиона пройдет 10 августа в рамках ежегодного Кубка Жоана Гампера.
При этом стоит заметить, что "блауграна" будет проводить домашние матчи с лимитом в посещаемости, от 50 000 до 60 000 болельщиков.
Фото: Instagram/_campnou
А между играми "Барселоны" в Ла Лиге будут продолжаться незавершенные ремонтные работы. Как известно, во время реконструкции за последние два сезона "сине-гранатовые" свои домашние матчи проводили на стадионе "Олимпик Льюис Компанис".
Вместе с открытием отреставрированного "Камп Ноу" возле стадиона "Барселоны", скорее всего, откроют музей Лионеля Месси, который был запланирован еще два года назад.
Арена каталонского клуба была построена в 1957 году и в переводе с испанского Camp Nou означает "Новое поле".