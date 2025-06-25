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Спорт

Легендарный "Камп Ноу" снова открывает ворота для фанатов "Барселоны"

Футбол Открытие 10 августа, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 15:06 Фото: Instagram/_campnou
Действующий чемпион Испании по футболу, каталонская "Барселона", объявила болельщикам о возвращении на свою знаменитую арену "Камп Ноу". Первый матч на обновленном стадионе состоится 10 августа, но с небольшими ограничениями, сообщает Zakon.kz.

По информации ESPN, первый матч после реконструкции стадиона пройдет 10 августа в рамках ежегодного Кубка Жоана Гампера.

При этом стоит заметить, что "блауграна" будет проводить домашние матчи с лимитом в посещаемости, от 50 000 до 60 000 болельщиков.

Футбол Открытие 10 августа , фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 15:06

Фото: Instagram/_campnou

А между играми "Барселоны" в Ла Лиге будут продолжаться незавершенные ремонтные работы. Как известно, во время реконструкции за последние два сезона "сине-гранатовые" свои домашние матчи проводили на стадионе "Олимпик Льюис Компанис".

Вместе с открытием отреставрированного "Камп Ноу" возле стадиона "Барселоны", скорее всего, откроют музей Лионеля Месси, который был запланирован еще два года назад.

Арена каталонского клуба была построена в 1957 году и в переводе с испанского Camp Nou означает "Новое поле". 

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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