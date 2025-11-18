"Барселона" возвращается на родную "Камп Ноу" после 2,5 года отсутствия

Испанский футбольный клуб "Барселона" распространил информацию, что болельщики уже на этой неделе займут свои постоянные места на знаменитой арене "Камп Ноу". Стадион впервые примет фанатов за последние 2,5 года после реконструкции, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба "сине-гранатовых", первый матч на обновленном стадионе пройдет 22 ноября, когда в гости приедет "Атлетик", в ходе игр 13-го тура Ла Лиги.

Но есть один нюанс: пока разрешили занять 45 401 место при допустимой вместимости 105 000 зрителей.

"Блауграна" не играла на своем стадионе с середины 2023 года. За этот период на помощь каталонскому коллективу приходили две арены: "Олимпик Льюис Компанис" и "Эстади Йохан Кройфф".

Чемпион Испании принял решение о возвращении на свой стадион после получения лицензии 1B, по которой болельщики (не больше 45 401) могут рассаживаться только на боковых трибунах, плюс дополняет лицензию, уже выданную для этапа 1A, включающую трибуну за южными воротами.

Фото: Instagram/_campnou

Также клуб сейчас занимается запуском этапа 1C, чтобы заполнить трибуны за северными воротами, обеспечивая все условия для работы, безопасности и комфорта для членов клуба и болельщиков.

Что касается Лиги чемпионов УЕФА, то здесь "Барса" готовится на 9 декабря, чтобы принять немецкий "Айнтрахт" на "Камп Ноу", но разрешения пока не получал.

Недавно эту легендарную арену посетил один из ее ярких поклонников и экс-звезда каталонской дружины – Лионель Месси.