Уроженец Актау сотворил сенсацию и вышел в финал квалификации "Уимблдона"

25 июня казахстанский теннисист Бейбит Жукаев одержал одну из своих громких побед в карьере. 24-летний представитель сборной Казахстана сумел переиграть опытного немца Янника Ханфмана в полуфинале квалификации Открытого чемпионата Великобритании, сообщает Zakon.kz.

Уроженец Актау был сильнее своего оппонента в двух партиях – 7:6 (9:7), 6:3. Нельзя не отметить, что 137-я ракетка мира Янник Ханфман был посеян в Лондоне под 27-м номером отборочных игр.

В свою очередь Бейбит Жукаев приехал в Англию в качестве 251-го номера ATP. Победа над немцем позволила нашему теннисисту пробиться в финал квалификационных состязаний, где он встретится с победителем поединка Люка Павлович (Франция) – Джеймс Троттер (Япония).

В эти минуты на других площадках "Уимблдона" сражаются еще два члена сборной Казахстана – Михаил Кукушкин и Тимофей Скатов.

Между тем лидер казахстанской команды Александр Бублик накануне снялся с турнира в Истборне и будет набираться сил перед началом главного травяного турнира сезона.