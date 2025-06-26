251-я ракетка из Казахстана впервые пробился в основу "Уимблдона-2025"

26 июня на Открытом чемпионате Великобритании по теннису были разыграны путевки в основную сетку текущих соревнований, за одну из которых достойно и блестяще боролся казахстанец Бейбит Жукаев, сообщает Zakon.kz.

Уроженец Актау, который приехал в Лондон в качестве 251-й ракетки мира, сумел переиграть трех теннисистов и сенсационно завоевал путевку в основной раунд "Уимблдона".

Стоит отметить, что 24-летний представитель сборной Казахстана победил всех соперников, которые стоят выше него в мировом рейтинге.

Так, на старте квалификационных состязаний Жукаев был сильнее украинца Виталия Сачко (№213 ATP). Затем Бейбит в полуфинале одолел 137-ю ракетку мира немца Янника Ханфмана, посеянного в Лондоне под 27-м номером.

И на пути в основу "Уимблдона-2025" западноказахстанский теннисист в четырех партиях за 2 часа и 21 минуту сломил сопротивление француза Люка Павловича (№239) – 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7/5).

В итоге представитель сборной Казахстана впервые в карьере сыграет в основной сетке турнира "Большого шлема".

Он присоединился к своим коллегам по сборной, которые ранее забронировали себе место в списке сильнейших, – Александру Бублику и Александру Шевченко.